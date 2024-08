Philosophie et spiritualité chez les francs-maçons. A destination de toutes et tous

La question se pose de savoir si les francs-maçons sont des philosophes ou vivent une spiritualité particulière. Leur cheminement est vilipendé par des Eglises ou des religions. Cet ouvrage apporte un éclairage pertinent sur le rôle de la philosophie et de la spiritualité dans les loges maçonniques dans la diversité de la franc-maçonnerie. Il concerne à la fois les maçons et les personnes qui ne ne sont pas. A usage de tous, l'auteur se penche avec objectivité sur des questions qui agitent le lanterneau maçonnique ou provoquent des débats internes ou externes. Quelle est la place de la philosophie, des penseurs, et de la spiritualité au sens large dans les loges de la franc-maçonnerie ? La vision de l'auteur est interdisciplinaire et permet de s'interroger sur les caractéristiques de la maçonnerie. Cet ouvrage plonge dans un voyage intellectuel à travers "Le Symbole, l'Ethique, la Morale et la Spiritualité". Ce livre audacieux tisse des liens entre la pensée de figures telles que Ricoeur, Bachelard, Freud, Jung et Heidegger. Il explore la complexité des symboles, l'essence de l'éthique, les nuances de la morale et les profondeurs de la spiritualité. Chaque page invite à une réflexion sur la manière dont ces éléments façonnent notre compréhension du monde. Un incontournable pour les esprits philosophiques et les chercheurs de vérité que peuvent sembler être les francs-maçons. L'ouvrage se distingue par sa combinaison de thèmes philosophiques, psychanalytiques et spirituels, explorant chacun, notamment à travers les oeuvres d'Emmanuel Lévinas. Il établit des liens entre des perspectives historiques et contemporaines, offrant ainsi une vue d'ensemble couvrant plusieurs époques. Il se révèle être un voyage intellectuel pour comprendre les enjeux de l'humanisme, reliant la philosophie à la spiritualité et soulignant comment ces domaines se connectent et s'influencent mutuellement. Cet ouvrage combine plusieurs aspects qui le rend indispensable à tout qui est soucieux de vivre pleinement un travail sur soi et un travail sur l'altérité via l'humanisme. -Approche Interdisciplinaire : L'ouvrage aborde des concepts tels que le symbole, l'éthique, la morale et la spiritualité à travers les prismes de divers penseurs et philosophes célèbres. Cette approche multidisciplinaire peut offrir une perspective unique et riche. -Combinaison de Thèmes Variés : Le mélange de thématiques philosophiques, psychanalytiques, et spirituelles, traitées sous différents angles. -Inclusion de Figures Intellectuelles Clés : La présence de penseurs tels que Paul Ricoeur, Bachelard, Freud, Jung, Heidegger, Lacan et d'autres indique une analyse profonde de leurs théories et pensées, ce qui peut offrir une nouvelle compréhension de ces sujets. -Approfondissement Thématique : Certains concepts sont vus en profondeur, comme l'indiquent les multiples chapitres dédiés à Emmanuel Lévinas. Cela suggère une exploration détaillée plutôt qu'une simple vue d'ensemble. -Lien entre Philosophie et Spiritualité : La transition de l'éthique et de la morale à la spiritualité est un choix structurel intéressant, qui peut offrir une perspective originale sur la manière dont ces domaines se connectent et s'influencent mutuellement. -Perspectives Historiques et Contemporaines : Les références historiques (comme Spinoza, Kant) combinées avec des penseurs plus contemporains (comme Michel Serres, Comte-Sponville), offrent une vue d'ensemble couvrant plusieurs époques.