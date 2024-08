Construire une vraie relation avec son chien. Prendre soin de soi pour lui donner le meilleur

Educatrice et comportementaliste canine très suivie sur les réseaux sociaux, Alice Joppa, qui partage son quotidien avec son Beauceron Jeep, propose sa méthode d'éducation originale, qui va au-delà de l'éducation positive : construire une relation saine et sereine, sans stress ni culpabilité, qui prend en compte les émotions du chien et les nôtres. Bien gérer ses émotions et celles de son chien, la clé d'une relation sereine et épanouie Les bénéfices d'une éducation bienveillante ne sont plus à démontrer, mais nous négligeons trop souvent l'influence de notre état émotionnel sur le comportement et l'équilibre du chien. Alice Joppa, qui partage son quotidien avec son beauceron Jeep, propose sa méthode d'éducation originale, qui prend en compte les émotions du chien et les nôtres, pour construire une relation saine, sans stress ni culpabilité. - Vos émotions, son équilibre : le chien est très sensible à nos mimiques, notre langage corporel, nos tensions intérieures. Pour l'éduquer correctement, c'est-à-dire avec constance et cohérence, il faut accepter ses émotions et faire la paix avec soi. - Cultiver une éducation saine et solide : comprendre tous les signaux envoyés par son chien, respecter son rythme, lui donner un cadre mais le laisser s'y épanouir, créer et entretenir sa confiance en nous, renforcer les ordres de base tout au long de sa vie, permet une relation équilibrée. - Des exercices, des routines, des conseils, pour un chien épanoui : dépenser physiquement et intellectuellement son chien de façon efficace, avec des idées d'activités sur une semaine, sans le sur-dépenser ni culpabiliser quand cela n'est pas possible, saisir toutes les occasions d'enrichir son quotidien, lui apprendre le retour au calme et le self-control.