L'ultime brasier Tome 2 : L'écho des tambours

Trois femmes. Trois destinées. Une guerre à mener. Le Tambour de Guerre chantera... Anoor est la première dirigeante au sang bleu de l'Empire des Gardiens. Mais lorsqu'elle est accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, ses ambitions pour améliorer les conditions de vie de la population se retrouvent bouleversées. Sous les doigts de l'Enfant du Feu... Sylah a promis à Anoor de trouver une solution au vent de marée, cette tempête nocturne qui menace de détruire l'île. Mais son voyage au-delà des frontières pourrait bien remettre son combat en question. Devra-t-elle sacrifier son ancienne vie pour reprendre les armes ? Et nous viendrons à bout de tous nos ennemis. Hassa s'interroge sur les nombreux cadavres qui apparaissent mystérieusement dans les rues de Nar-Ruta. Mais plus elle enquête sur ces morts, plus elle découvre l'étendue des atrocités commises par l'empire...