Allers et retours du Hobbit. Des mots aux images

Dix ans après le triomphe de sa trilogie Le Seigneur des Anneaux, le réalisateur oscarisé Peter Jackson retourne en Terre du Milieu afin de porter à l'écran Le Hobbit. La mise en chantier de ces trois nouveaux films se révèle alors particulièrement chaotique. De procès en menaces, de retards en résignations, ils oscillent longtemps entre revers et espoirs renouvelés, avant de rencontrer un succès populaire bien plus nuancé que celui de leurs prédécesseurs. Comment ce "petit livre pour enfants" sorti en 1937 et d'à peine trois cents pages a-t-il pu inspirer au cinéaste néo-zélandais une nouvelle fresque cinématographique aux ambitions aussi épiques et démesurées que celles du Seigneur des anneaux ? Quand et pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de le réinventer à ce point ? Par et avec quels moyens ? En remontant jusqu'aux mots de Tolkien pour mieux comprendre les images de Jackson, Vivien Lejeune retrace l'histoire du Hobbit depuis sa genèse au coin du feu de cheminée d'une petite maison d'Oxford à la fin des années 1920 jusqu'à l'avant-première mondiale du film à Wellington. Il interroge, à travers elle, la notion même d'adaptation.