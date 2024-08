Devenir chef d'établissement. Cinq questions clés

Cet ouvrage se veut une exploration approfondie et une réflexion sur le rôle du chef d'établissement au sein de l'Enseignement catholique. Que tu sois en pleine réflexion sur les motivations qui pourraient te pousser à embrasser cette fonction ou bien que tu sois déjà à la tête d'un établissement, te sentant dérouté, submergé, ou même simplement curieux d'en apprendre davantage sur cette vocation, ce livre est conçu pour toi. Il ne s'agit ni d'une autobiographie, ni d'un essai théorique, ni d'une thèse universitaire. Ce livre est plutôt un guide d'exploration pratique pour celles et ceux qui se posent la question suivante : " Suis-je fait pour être chef d'établissement dans l'Enseignement catholique ? " Suis-je légitime pour aborder ce sujet ? Peut-être pas entièrement. Pourtant, c'est un défi que je me suis lancé, une occasion d'approfondir ma compréhension de cette vocation complexe et de partager ces découvertes avec toi.