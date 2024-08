Ces Poèmes de bureau sont le fruit de hautes pressions, le surgeon de violences managériales extrêmes et même la tentative de comprendre les jeux pervers qui régissent les entreprises aujourd'hui. Ecrits en 2015 et 2016, à l'époque où l'auteur s'est fait lanceur d'alerte dans une grande institution publique, ces poèmes donnent un aperçu souriant mais tendu de la complexité des rapports professionnels contemporains. Ses premiers lecteurs l'ont qualifié de "vif" et "caustique", y ont vu "des variations sur le fumeux social", lui ont reconnu "une langue simple comme j'aime", et une "ironie feutrée" qui triture et fait craquer "le discours ordinaire dominant".