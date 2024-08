Guinée, indiscipline financière et opportunités manquées

Ce livre retrace mes expériences et analyses en tant que superviseur bancaire à la Banque centrale de la République de Guinée, expert national à l'Agence de Promotion des Investissements Privés, consultant pour le développement du climat des affaires dans le secteur minier, et chargé de cours de macroéconomie dans diverses universités guinéennes. La première partie du document analyse la crise monétaire de 2005 en Guinée, en expliquant comment la mauvaise gouvernance macro-financière a conduit à cette situation. La deuxième partie traite de la croissance et de l'emploi, soulignant l'écart entre les potentialités économiques de la Guinée et son développement réel. Ce livre, accessible aux non-économistes et aux étudiants débutants, offre des recommandations de politiques monétaires et budgétaires pour un avenir meilleur.