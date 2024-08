Téhéran et son programme nucléaire. Approche iranienne et stratégie française

La crise nucléaire iranienne demeure une question internationale non résolue depuis plus de deux décennies. Pour mieux la saisir, il convient de l'aborder de manière exhaustive, en prenant en compte toutes ses dimensions. Un aspect crucial pour l'appréhender, c'est de retracer son histoire et son contexte géopolitique. Ainsi, ce livre s'attardera, d'une part, sur l'évolution historique du programme nucléaire de Téhéran, en adoptant une perspective iranienne pour comprendre les motivations de l'Iran, tant à l'époque du Chah que sous la République islamique. D'autre part, il examinera l'implication de la France dans ce programme, ainsi que les stratégies françaises respectivement mises en oeuvre sous les différentes présidences, et les négociations ayant conduit à l'accord de Vienne.