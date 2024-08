Mythologie du médicament. Penser le médicament dans toutes ses dimensions

A travers une succession de regards acérés, Eric Baseilhac tente de reconstituer une image contemporaine du médicament. Que recèle-t-il au-delà de ses effets pharmacologiques ?? Est-il un bien commun ou un bien universel ?? La transparence et l'indépendance des jugements qu'on lui porte sont-elles vraiment garantes de l'intérêt des patients ?? Quelle est cette formidable révolution qui fait flamber l'innovation ?? Justifie-t-elle que les prix montent au ciel ?? Comment sommes-nous devenus dépendants de la Chine et de l'Inde ?? Comment faire face au défi géopolitique de rendre le médicament accessible et disponible à tous les citoyens du monde qui en ont besoin ?? "? Durant toutes ces années passées au coeur de l'industrie pharmaceutique, je n'ai cessé de penser ce que je voyais ? " rapporte l'auteur de cette épopée pharmaceutique où la description des évolutions à l'oeuvre n'est jamais très loin de la mythologie.