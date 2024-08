Exil d’Azur. Emigrés germanophones à Sanary-sur-Mer

Entre 1933 et 1942, une cinquantaine d'intellectuels germanophones vécurent en exil à Sanary-sur-Mer. Les écrivains les plus importants de la République de Weimar, dont Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel et toute la famille du prix Nobel de littérature Thomas Mann, y séjournèrent des semaines, des mois ou des années avant d'émigrer de nouveau - le plus souvent outre-mer. Pendant le national-socialisme, cette petite bourgade méditerranéenne, entre Toulon et Marseille, devint le Weimar en exil ou "la capitale de la littérature allemande" , comme l'appela l'écrivain Ludwig Marcuse. Aujourd'hui, Sanary-sur-Mer est l'un des plus importants lieux de mémoire franco-allemands.