L’administration d’Etat au Sénégal face au défi de la transformation. Ces réformes incontournables

Cet ouvrage présente l'Administration d'Etat au double échelon central et déconcentré. Il en ressort deux constats principaux : - d'une part, des évolutions tendant à l'adapter à son environnement en permanente mutation ; - d'autre part, après une période de relative stabilité jusqu'aux années 2000, une création effrénée de structures telles que les départements ministériels, les autorités administratives indépendantes et agences d'exécution. Toutefois, cette pléthore de structures se traduit souvent par des doublons et chevauchements de compétences qui sont à l'origine de nombre de dysfonctionnements qu'il convient de corriger, au plus vite. C'est pourquoi, l'auteur insiste sur la nécessité d'une transformation continue pour une administration plus efficace, en phase avec les exigences technologiques et les attentes des usagers du service public.