La pièce manquante de la transition écologique française. Un modèle numérique à construire

Ce livre est un formidable message d'espoir : sous couvert de l'approche scientifique systémique, il nous invite à bâtir un projet sociétal désirable, une véritable transition écologique, pour faire du 21e siècle celui de la durabilité dans la justice, l'équité et la paix. Partant d'un rappel historique sur les travaux de l'équipe Forrester-Meadows qui ont abouti, en 1972, à la publication du premier rapport du Club de Rome (The Limits to Growth), l'auteur montre qu'il manque en France un modèle numérique global véritablement prospectif pour anticiper les contraintes physiques qui vont peser de plus en plus sur nous tous. Bien plus qu'un ouvrage historique ou scientifique, ce livre est aussi un message politique : la France peut reprendre son destin en main. Il est nécessaire pour cela de s'en donner les moyens en décidant de construire un outil d'aide à la décision collective, un WORLD3 à la française.