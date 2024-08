Quand j’étais Dostoïevski

Je demeure figée, je pense, je réfléchis, j'ai l'impression de ressembler à un dieu terrorisé par les créatures à qui il a insufflé la vie. Le contrôle que j'exerçais sur la fiction semble disparaître pour céder la place à un chaos au sein duquel les limites entre le réel et l'irréel s'estompent. Mes personnages fictifs seraient-ils en train de se venger de moi ? Mais pour quelle raison ? Est-ce parce que je les manipule à ma guise en traçant leur destinée ? Me voilà incapable de trouver une fin adéquate ! Me voilà complètement incapable de maîtriser cette fiction que j'ai moi-même créée ! Comment trouver une solution face à la révolte des personnages ? Je me trouve tout à coup tellement perturbée que je risque de perdre mon équilibre. Aspirant à la liberté, Pétra et Lucie ne se contentent pas de se révolter contre la société patriarcale libanaise, mais elles ébranlent le contrôle exercé par la romancière de leur destin.