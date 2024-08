Apnée, une aventure de la conscience

Représentée depuis la nuit des temps, la plongée en apnée connaît au XXIe siècle un essor fantastique dans de très nombreuses régions du globe. Dans une société qui promet à l'individu la toute-puissance et même, de se voir "? augmenté? ", comment comprendre cet appétit de l'homme "? dépneumatisé? ", à bout de souffle, pour la simple et profonde immersion ?? Recherche-t-il l'état de conscience modifié propre aux apnéistes ?? S'agit-il de reprendre le chemin vers la source ?? L'apnée est-elle un sport extrême ou bien un sport d'une extrême douceur ?? Véritable aventure de la conscience, le propos de l'auteure met en lumière la dimension cachée de l'apnée, développe la vision romantique qui séduisit dans Le Grand Bleu. Enrichie de sa pensée sociologique, psychologique et philosophique, Audrey Palma développe une vision pluriculturelle d'un sport qu'elle a pratiqué à un haut niveau et nous livre une piquante réflexion sur notre brûlant désir d'évolution.