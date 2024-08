Mon cours d’initiation à la linguistique générale

Ce cours d'initiation à la linguistique générale est structuré en six chapitres, qui présentent, globalement, les fondamentaux essentiels permettant aux étudiants, du parcours Licence, d'acquérir des compétences solides en linguistique générale. Le premier chapitre présente les langues du monde et leurs familles respectives. Le deuxième chapitre définit la linguistique et montre pourquoi elle est une science. Le troisième chapitre est une introduction à la phonétique articulatoire. Le quatrième chapitre est une introduction à la phonologie. Le cinquième chapitre est une introduction à la morphologie. Le sixième chapitre est une introduction à la syntaxe.