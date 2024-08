Black Cloud Tome 4

La suite des aventures de Chu', Djack et ZeCrow. Depuis leur retour, les " grands " décident de tout, et remettent même en doute l'existence des monstres que Léo, Camille et Zecrow ont affrontés ... D'ailleurs, les preuves ne tiennent pas face à la suspicion de Djack. Ont-ils rêvé ? Plutôt que de se justifier, Camille et Léo décident de s'en aller. Seuls, tous les deux, sans autre but que l'exploration. Mais plus ils s'éloignent du Donjon, plus ils ont le sentiment qu'ils sont suivis ... Ce qui les suit est affamé et menaçant. Ou ce l'imaginent-t-ils, comme tout le reste ?