Les missionnaires de l'ombre. Femmes catholiques engagées dans le monde ouvrier et rural 1940-2000

Ni bonnes soeurs, ni dames patronnesses. Dans les années 1940, des jeunes femmes s'interrogent sur leur vocation : elles entendent prendre part à l'effervescence missionnaire qui anime l'Eglise de France. Elles ont grandi dans le giron de l'Action catholique ou du scoutisme. Elles veulent inventer de nouveaux modes de présence et d'engagement chrétien dans un monde qui, pour une part importante, ne l'est déjà plus. Elles se constituent en équipes pour mener un projet missionnaire hors-normes et quittent tout pour partager la vie et les luttes du monde ouvrier et rural. Au nom de l'Evangile, tenant tête à l'indifférence des uns, au regard hautain des autres. Il s'en est fallu de peu qu'elles tombent dans l'oubli. Michèle Rault les en arrache au terme d'un travail d'enquête de près de trente ans. Elle a recueilli leurs récits, rassemblé des archives. Pour la première fois, l'histoire de ces femmes remarquables, discrètes, longtemps mésestimées, est retracée. Ce livre donne à comprendre les ressorts d'un engagement radicalement évangélique qui, contre toute attente, a été une composante originale du monde chrétien de l'après-guerre. Conservatrice en chef du patrimoine et historienne, Michèle Rault se consacre à l'histoire sociale des femmes. Elle a été responsable des archives municipales d'Ivry-sur-Seine.