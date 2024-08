Terminologie médicale et physiopathologie Catégorie B. Edition 2024-2025

Un ouvrage de référence pour maîtriser toutes les connaissances indispensables et pour aider à la compréhension des termes médicaux. Cet ouvrage millésimé 2024-2025 a été mis à jour avec les dernières données scientifiques : pathologies de cerveau (Alzheimer, Parkinson...), les pandémies, les vaccins à ARN Messager... Construction du vocabulaire médicale. Principaux affixes et radicaux, racines et sigles spécifiques présentés au début de chaque chapitre. Des entraînements vous permettent de tester vos connaissances à la fin de chaque partie. Un lexique en fin d'ouvrage pour retrouver rapidement la signification d'un terme. De nombreux schémas présentent les principaux appareils et leurs racines. Les auteurs : concepteurs de sujets, correcteurs, membres de jury, formateurs... Livre en Ligne : l'intégralité de votre livre accessible en ligne gratuitement (PC/Mac, Tablettes et Smartphones...)