Annales corrigées CAP AEPE. Epreuves EP1, EP2 et EP3, Edition 2025-2026

Tout pour se préparer aux épreuves professionnelles du CAP Accompagnant éducatif petite enfance EP1, EP2 et EP3 avec des sujets officiels corrigés et des sujets d'entraînements guidés. Cet ouvrage propose un entraînement complet pour couvrir toutes les questions des candidats et avoir des connaissances détaillées pour chaque épreuve. Un guide d'inscription pas à pas et des plannings de révision Des QCM pour se tester sur chaque épreuve professionnelle et des sujets corrigés détaillés. S'entraîner avec des sujets officiels corrigés et des entraînements guidés La méthodologie des 3 épreuves à àcquérir pour l'oral et l'écrit avec les conseils du jury . Un partenariat exclusif avec " La revue du CAP AEPE "