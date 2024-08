Un superbe carnet de voyage et roman graphique pour (re)découvrir la Corée du Sud". Pour ce voyage je m'étais préparée avec rigueur : j'avais repris le croquis, entrepris d'apprendre le coréen, visionné des drama jusqu'à plus soif et optimisé mon sac à dos pour voyager en toute sérénité. J'avais mis à jour ma playlist K-pop et fait tous les tests PCR existants. Je pensais tout contrôler. Mais voilà, on ne prépare pas un coup de foudre pour les temples somptueux face à la mer, les mini-chiens avec des costumes de légumes, les claquettes de salle de bain, le piment à toutes les sauces, les cafés perchés sur des montagnes, le poisson plus ou moins vivant au menu, les radars de recul qui jouent 'La Lettre à Elise', les transports en commun si bien organisés et les gens formidables. Les yeux grands ouverts, j'ai essayé de tout dessiner pour le plaisir de tout raconter. . ". A la fois carnet de voyage et guide culturel, Le K-voyage s'adresse à un public qui souhaite découvrir la Corée du Sud d'aujourd'hui sous ses nombreuses facettes. CLARA VIALLETELLE a étudié l'illustration, le cinéma d'animation et la bande dessinée à l'ENAAI, en Savoie. Après ses études, elle part seule en Inde en 2016 puis publie à son retour "C'est décidé, je pars en Inde ! " (éditions Hikari, 2018). Ce carnet de voyage et roman graphique reçoit en 2019 le coup de coeur du jury du Grand Prix de la Fondation d'Entreprise Michelin du Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont Ferrand. Clara s'installe ensuite en Bretagne pour compléter sa formation par un Master en métiers du livre et de l'édition, tout en continuant de travailler comme illustratrice jeunesse et dessinatrice de bande dessinée, notamment pour les éditions Ouest-France. C'est avec cet éditeur qu'elle publie de 2021 à 2024 la trilogie "Fils de ploucs", adaptée de la biographie de Jean Rohou. Elle publie également la BD "Je ne suis pas folle" en 2023 avec Edifice, une maison d'édition participative. En parallèle, en 2022, Clara décide de reprendre le dessin de carnets de voyage, en commençant par la Corée du Sud. L'exploration de ce pays l'émerveille, et de rencontres déconcertantes en découvertes réjouissantes, elle imagine peu à peu un nouveau récit, "Le K-Voyage".