Wade. Un destin de leader

Le Président Wade a toujours eu de grandes ambitions pour le Sénégal, l'Afrique et les pays du Tiers-monde en général. Il a toujours contribué aux différentes causes qui ont permis de faire progresser le sort de l'humanité. Ses qualités humaines naturelles combinées à un cursus universitaire et professionnel exceptionnel lui ont permis le plus souvent de réussir les programmes qu'il a entrepris et d'apporter une contribution décisive aux différentes causes qu'il a défendues. Son parcours politique est remarquable ? : il a, très tôt, été un leader aussi bien dans les organisations africaines estudiantines en France que dans la vie politique sénégalaise. C'est tout le parcours de ce personnage politique et l'ensemble de ses travaux que cette biographie propose de retracer.