La terre des prodiges

A 17 ans, Sibell se retrouve orpheline après un naufrage au large des côtes australiennes. Obligée de confier son sort à un séduisant et mystérieux aventurier, Logan Conal, la jeune femme saura-t-elle faire de l'Australie des premiers pionniers une terre où trouver le bonheur ? " Une saga inoubliable ", Publishers Weekly " Une saga inoubliable dans l'Australie des premiers pionniers. " Publishers Weekly En 1870, les parents de Sibell Delahunty quittent leur Sussex natal pour tenter leur chance à l'autre bout du monde. Mais le bateau à bord duquel ils ont embarqué est pris dans une tempête et fait naufrage au large des côtes australiennes. A 17 ans, la jeune Anglaise se retrouve orpheline, obligée de confier son sort à l'un des rares rescapés, le mystérieux Logan Conal. Malgré les épreuves, Sibell saura-t-elle trouver le courage et les ressources pour faire de cette terre inhospitalière un pays où trouver le bonheur ? Une saga dans la lignée des romans de Tamara McKinley, Sarah Lark et Anna Jacobs.