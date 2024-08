Les Trous noirs en 100 questions

Comment définir un trou noir ? Quand a-t-on imaginé pour la première fois leur existence ? Est-il vrai que les trous noirs ralentissent le temps ? Que se passe-t-il à l'intérieur ? Notre univers est-il un gigantesque trou noir ? Machines à produire de l'énergie, les trous noirs sont si concentrés que leur champ gravitationnel ramène tout à eux : lumière, matière, espace et temps. Ces maelströms cosmiques sont de véritables pièges à information, voire des portes de passage vers d'autres univers. Jean-Pierre Luminet a été l'un des tout premiers à modéliser l'existence de ces supers structures aux propriétés étonnantes. Il nous éclaire de manière très pédagogique et nous aide à réfléchir sur les fondements mêmes de nos conceptions sur la nature du monde, le réel et le virtuel. Voici à la portée de tous une somme infinie de connaissances autant qu'un fabuleux voyage vers les mystères de notre univers.