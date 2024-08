Pour l'amour de Marie

Ouvrière dans l'industrie textile et fille de vignerons, Marie n'aurait jamais cru qu'un ingénieur puisse un jour tomber amoureux d'elle. Et pourtant, elle va bien épouser Thomas Burger, jeune Alsacien dépêché dans l'usine où elle travaille. Voici venu le temps de quitter ses parents et sa soeur pour partir s'installer dans la contrée natale de Thomas, malgré ses craintes bien légitimes. La naissance de Jeanne viendra sceller leur union dans le bonheur. Pour un temps seulement, puisque bientôt l'Alsace se voit devenir allemande, contrainte et forcée, sous le joug du Reich. Marie va alors repartir avec sa fille, chez ses parents, pour se mettre en sûreté. Quelques semaines seulement, qui deviendront des mois et des années, une interminable attente, sans nouvelles de Thomas.