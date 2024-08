Calendrier Espace spectaculaire. Edition 2024

Découvrez une vue spectaculaire de l'Espace chaque mois ! Découvrez une vue spectaculaire de l'Espace chaque mois ! Ce calendrier illustré grand format 30 x 30 cm, 24 pages, présente une magnifique photo par mois. Il est à spirale : plus pratique à accrocher, il tient également bien droit au mur, et les pages sont plus faciles à tourner. Son beau papier - 170g mat - met parfaitement en valeur la qualité des photos. Il est très pratique pour organiser la vie quotidienne : il y a de grandes cases pour noter (une par jour), et un grand espace pense-bête " à ne pas oublier ". Le calendrier indique les vacances par zones, les Saints et les jours fériés. Les photos sont légendées, et de petites anecdotes ou citations çà et là sont bien distrayantes.