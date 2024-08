Une ville de province dans les Ardennes. Dans le centre pourréfugiés où elle travaille, Lena croise un gamin un peu sauvage qui prétends'appeler Niznayou. Intriguée par son attitude mystérieuse, la jeune femmedécouvre peu à peu son passé, du temps où il vivait avec sa mère à Grozny, enTchétchénie, sous les bombes russes. Entre Lena et son protégé naît un sentimentd'empathie et de tendresse. Confrontés chacun à la violence - elle dans soncouple, lui par la guerre -, tous deux ressentent le besoin puissant d'êtreaimés. Autour de cette rencontre, quelques chasseurs en mald'émotions fortes qui se prennent pour des justiciers, un aventurier au grandcoeur suffisamment étrange pour faire naître une rumeur, deux vieux solitaires, une forêt où l'on peut se perdre... Tous gens ordinaires, mais dont les uns vontapporter un nouveau souffle de vie à Niznayou tandis que d'autres se laisserontemporter par leurs petits délires. Et au centre de tout, l'enfant. Mais quesavent-ils vraiment de lui ? Françoise Pirart a publié plusieursromans (notamment "La nuit de Sala", "La fortune des Sans Avoir", "Chicoutimin'est plus si loin", "Vertigineuse", "Seuls les échos de nos pas", "Beau commeune éclipse"), ainsi que des recueils de nouvelles (dont "Tout est sous contrôle ! "). Elle est titulaire de plusieurs prix littéraires, dont le Grand Prixbisannuel de l'Association des Ecrivains belges pour l'ensemble de son oeuvre.