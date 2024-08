Tous les accords de guitare. Pour jouer et composer comme un dieu

Que vous cherchiez à jouer de bons vieux rocks à la Led Zep ou que vous préfériez le blues jazzy d'un B.B. King, cet ouvrage vous aidera à connaître vos accords sur le bout des doigts, et vous livrera les clés indispensables pour développer votre sens créatif. Avec ses 490 accords détaillés, ce livre vous donne accès à des milliers de combinaisons. Chaque page est divisée en cinq languettes, représentant les cinq formes d'un accord : majeur, mineur, septième de dominante, diminué et suspendu. Cette conception originale vous permettra ainsi d'agencer différents accords pour ensuite créer vos propres mélodies. Que vous soyez débutant ou guitariste expérimenté, ce guide pratique et ludique vous procurera des heures de plaisir !