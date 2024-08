Destin brisé. Tome 3

Le destin de tous les mondes repose sur elle. L'armée des morts de Taristan est en marche, prête à mettre le monde à feu et à sang. Corayne est le dernier espoir de Terravast, mais elle n'a jamais été aussi vulnérable. Privée du soutien de ses fervents Compagnons, la jeune fille erre à la recherche d'alliés parmi les puissantes enclaves des Aînés. Alors que le ciel se nimbe d'écarlate, Erida continue d'annexer des terres pour faire de Terravast le plus grand empire jamais connu. Ambitieuse et calculatrice, la jeune souveraine est prête à tout sacrifier pour en devenir l'impératrice. Des froides contrées du Nord aux chaudes régions du Sud, mortels et Aînés devront s'unir et se soulever pour affronter la redoutable et terrifiante armée démoniaque du Galland. Et dans son ombre, la voix doucereuse de Ce-qui-attend continue de résonner, n'espérant qu'une chose : voir Terravast s'effondrer.