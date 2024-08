Noble New World Adventures Tome 2

Les aventures inédites de Caïn ! Après avoir remis à neuf la petite maison dans la forêt qu'il avait détruite, Cain rencontre une jeune fille prénommée Rachel. Cette dernière était à la recherche d'une pierre tombale pour son défunt père. Il décide alors de lui prêter main-forte. Pendant leur recherche, ils tombent sur un donjon et un étrange incident a lieu... Plus tard, Cain brise sans faire exprès l'épée de Tifana, sa fiancée, pendant un entraînement. Pour s'excuser, il décide alors de demander conseil à son maître, Yûya, et se rend de nouveau à Favinyl, le monde parallèle où il s'était déjà entraîné.