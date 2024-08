Minuscule Tome 12

La minuscule petite vie de Hakumei et Mikochi dans les bois. Un manga pour toute la famille !! Adapté en animé en 2018 ! Une fois n'est pas coutume, Hakumei se lance dans la cuisine. Elle s'est mise en tête de préparer un sandwich au concombre qui apparaît dans les récits d'aventures d'un ethnologue. Mais sans recette précise, c'est un vrai casse-tête pour réussir à s'approcher de ce qu'elle a en tête. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de Mikochi, le cordon bleu du foyer, qui va gouter et lui donner son avis et même confectionner sa propre version du sandwich au concombre. Puis Mikochi accompagne Hakumei dans un tout petit village où elle doit séjourner une nuit pour son travail. Là-bas, pas d'attractions touristiques ni même de restaurants ouverts en soirée, mais Mikochi va néanmoins se mettre en quête de produits locaux pour profiter du voyage.