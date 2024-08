Louvre pop up

Le Louvre entre vos mains ! Visitez l'un des plus grands musées du monde à travers quelques-unes de ses oeuvres les plus emblématiques merveilleusement mises en volume : Un taureau ailé du palais de Khorsabad, le cercueil de la dame Madja et un modèle de barque funéraire, la Victoire de Samothrace, le Sarcophage des époux, Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, La Joconde et Le Radeau de la Méduse. Dans la lignée de Paris Pop Up, Londres Pop Up et Muséum Pop Up, Dominique Ehrhard et Anne-Florence Lemasson conçoivent une nouvelle fois un ouvrage qui enchantera tous les publics.