Enseignements de la crise des sous-marins australiens. Un changement d'ère

Cet ouvrage permet de remettre en perspective cette crise, qui commence à être oubliée, et qui a pourtant fourni des clés de lecture essentielles sur les évolutions des équilibres entre puissances. Une lecture à plusieurs niveaux de cette crise permet d'illustrer qu'au-delà des conséquences économiques, ce sont des jeux d'influence qui sont à l'oeuvre dans un changement des équilibres mondiaux en recomposition depuis la chute du mur de Berlin. L'accélération de la constitution de deux blocs entre la Chine et les Etats-Unis complique le positionnement d'acteurs souhaitant conserver une zone d'influence. L'ouvrage permet ainsi d'éclairer les opportunités et les risques affrontés par la France pour maintenir ses zones d'influence au niveau mondial.