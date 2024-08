Les droits des personnes handicapées. Edition 2024

Une information complète sur les droits des personnes en situation de handicap. Cet ouvrage permet une meilleure compréhension de l'environnement juridique des personnes handicapées afin de leur permettre, ainsi qu'à leurs proches et aux professionnels qui les entourent, de mieux faire reconnaître leurs droits. - Un ouvrage complet. Toutes les démarches concernant la prise en charge et la reconnaissance de la personne handicapée. - Une édition à jour des dernières réformes : AAH individualisée, Ma PrimeAdapt', bonus écologique pour vélo cargo adapté aux situations de handicap, loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'un handicap, nouvelle carte européenne du handicap et de stationnement, accès