11 pour cent

A Copenhague, dans un futur lointain, règne le matriarcat. Si le souvenir du patriarcat habite encore tous les esprits, aujourd'hui seuls 11% des hommes sont maintenus en vie - quota nécessaire au plaisir féminin et au renouvellement de l'espèce humaine -, et parqués dans un centre d'élevage sur l'île de Lolland. L'apparition soudaine d'un jeune garçon bouleverse la vie de quatre femmes, Médée, Wicca, Stille et Eve, forcées de décider de son destin. Chacune d'entre elles devra choisir entre le coeur et la raison, au risque de déstabiliser le nouvel ordre établi. Le nouveau roman de Maren Uthaug est une comédie dystopique, résolument provocatrice et malicieuse.