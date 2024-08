Sidy et les frontières du cœur

Dans Sidy et les frontières du coeur, Mohamed Abdellahi Elkhalil nous plonge dans l'intimité d'un couple confronté aux aléas de l'amour interculturel. Sidy, originaire du Mali, et Mouna de Côte d'Ivoire, tentent de tisser leur destin commun au milieu des attentes familiales, des traditions et de leur désir de construire une vie qui leur ressemble. Cette histoire captivante explore les nuances complexes de l'identité, de l'appartenance et de l'amour dans un monde où les différences culturelles sont à la fois des obstacles et des ponts. A travers les épreuves et les triomphes de Sidy et Mouna, l'auteur nous offre une réflexion profonde sur la capacité de l'amour à transcender les différences, à transformer les individus et à unir les mondes.