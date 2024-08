10 heures du matin. Poésie

A sa mort en juillet 2023 à l'âge de 83 ans, le poète Ahmad-Reza Ahmadi laissait derrière lui une oeuvre importante : des recueils de poèmes, des livres pour enfants, des scénarios, des romans et même des tableaux - la couverture de cet ouvrage en témoigne. Jetant un pont entre la culture persane d'avant la révolution de 1979 et la littérature contemporaine, il déclare que sa poésie "est un regard neuf posé sur le monde" . Ahmadi évoque les événements douloureux de l'existence avec discrétion, employant des images proches de la vie quotidienne qui rendent son expérience universelle. Les traducteurs de ce recueil, publié à Téhéran en 2007, se sont efforcés d'en conserver le ton mélancolique, la fraîcheur et le rythme.