Mémoire sur les Etats-Unis, le Canada et les Grandes Antilles

Ce récit de voyage effectué en Amérique du Nord à la fin de 1837, resté jusqu'à présent inédit, regorge d'observations sur les cultures des pays visités, dont l'esclavage aux Antilles. Dans un style moderne, dépouillé et sans état d'âme, il commente avec lucidité les enjeux géostratégiques que représentent pour la France ces trois aires. Il élabore une ébauche de politique étrangère que devrait suivre la France pour conserver son influence en Amérique du Nord, basée sur un soutien actif aux populations francophones. Il prévoit l'hégémonie économique des Etats-Unis sur l'Europe et une éventuelle guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. "Je désire tout autant qu'un autre l'affranchissement des esclaves, mais à la condition qu'ils l'auront individuellement mérité, et que la vie et la fortune de mes frères de race seront sauvées". Gaspard Théodore Mollien