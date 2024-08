Des jeux, un enjeu

Le rituel, considéré comme un modèle sans cesse interrogé par le théâtre, présente un glissement vers le jeu d'un clair-obscur. Il est vécu par un public averti comme une séance d'amusement où nous admirons des morceaux de bravoure d'une haute tenue artistique. La joie cohabite avec le malheur et l'on vit pleinement l'éclaircie du monde où le mal se déguise en bien. Les ritualistes sont de bons alchimistes prêts à tout transformer. Connaissant la loi de transmutation, ils développent une force capable d'engloutir tous les poisons. Les cabossés, face à l'ombre, traquent la lumière qui fait de la souffrance un langage spirituel. On entre alors dans la poésie d'un monde divin où différents plans s'imbriquent, où tout ce qui vibre et bouge s'allie à des Présences qui ont été allègrement apprivoisées.