Guide méthodologique des mémoires et des thèses. Le modèle IDC, le modèle IMRAD

Ce livre aborde et traite toutes les questions essentielles de méthodologie et de rédactologie. Il apporte des réponses claires et des solutions avisées aux préoccupations, aux interrogations et aux problèmes de toutes sortes qui se posent dans la rédaction des mémoires et des thèses. La visée de ce nouveau livre est de contribuer à mettre fin aux hésitations permanentes, aux recherches à tâtons et à la hâte, à l'errance méthodologique et au manque de maîtrise réelle d'une méthode claire, précise et performante. Ainsi sera atteint l'objectif principal de ce vademecum qui se présente à la fois comme un traité didactique, un outil pédagogique efficace, un guide indispensable dans la conception, la rédaction, la présentation et la soutenance des mémoires et des thèses, à travers deux modèles : IDC (Introduction, Développement, Conclusion) et IMRAD (Introduction, Methodology, Results And Discussion)