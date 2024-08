Olympe Bhêly-Quenum, écrivain rebelle et visionnaire

Né au Dahomey en 1928, Olympe Bhêly-Quenum s'impose comme une figure emblématique de la littérature africaine. Bien que résidant en France depuis 1948, son oeuvre demeure profondément ancrée dans son "? Afrique des profondeurs ? ". Loin de se complaire dans la légendaire superbe de certains écrivains se confinant dans leur tour d'ivoire, l'auteur descend dans l'arène publique pour s'engager avec ferveur dans les débats socio-politiques qui marquent son époque. Ce citoyen franco-béninois ne peut se résoudre à l'indifférence face à l'injustice. Romancier, nouvelliste, critique littéraire et journaliste de renom, Bhêly-Quenum se voit couronné du Grand Prix littéraire d'Afrique en 1966 pour son roman Le chant du Lac. Ses oeuvres telles qu'Un piège sans fin et Un enfant d'Afrique s'inscrivent comme des classiques de la littérature africaine et traduites dans de multiples langues. Fruit d'une étroite collaboration entre Irène Assiba d'Almeida et Raymond Gnanwo Hounfodji, cet ouvrage explore la vie et l'oeuvre foisonnante de Bhêly-Quenum à travers une multitude d'entretiens. Des extraits de ces échanges, accompagnés d'analyses et de commentaires, guident le lecteur à travers le labyrinthe de la vie et de l'oeuvre de cet intellectuel public prolifique et engagé.