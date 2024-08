Pourquoi ma rage ? Notre douleur face au mépris" retrace avec brio ce que fut la vie en couple de ses deux parents biologiques, Ladji DARAME et Fanta BERETE. De son vivant et après sa disparition prématurée, sa mère fut avec ses enfants confrontés aux digressions récurrentes au sein d'une société où malheureusement certains membres pour de diverses raisons, ne tolèrent pas l'excellence. C'est pour contrarier ces allégations injustes, haineuses et discriminatoires qui ternirent la mémoire de ses parents que l'auteur, son aîné lève un coin de voile sur la saga et le revers de la mission religieuse de son grand-père Karamo Sékou Diafodé NABE en Terre Sierra léonaise.