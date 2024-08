Le dromadaire dans le marigot. Mémoires

Ce récit n'est pas un traité écrit par un spécialiste de l'histoire mais ce sont des chroniques et des réflexions sur la vie du militant et du jeune lamyfortain dont le destin avait conduit à être embarqué dans la guerre, de la vie humiliante dans les camps des réfugiés. Il avait vu ses souvenirs dans la ville se consumer transformés en fumée. Il avait vu les amitiés et même les liens de sang se fracasser sur le rocher de la haine de la guerre civile qui ensanglantait son pays.