Les Syyrs Tome 1

La saga lauréate du Prix de l'Imaginaire 2019 enfin en poche chez PKJ ! Depuis sept cents ans, le Royaume est en guerre contre l'Empire. Avec l'arrivée des Errants, des bêtes monstrueuses, la vie a changé sur Pira. En vingt ans, ils ont envahi la planète, tuant tout sur leur passage. Il ne reste plus qu'Eruvia, dernière cité bastion derrière laquelle tout un peuple s'est retranché. Parmi les survivants, ceux qui ont le Don sont recrutés par la garde pour devenir à leur tour des soldats royaux, des Syyrs. La jeune Lianne est l'une d'entre eux. Elle intègre l'académie pour se former et y fait la connaissance d'Arutha, un mystérieux jeune homme au passé trouble.