Le Fils du cabaretier

Du siècle des Lumières à l'Empire, le roman d'une incroyable ascension sociale, celle d'un modeste fils de cabaretier qui de Sarlat à Bordeaux n'aura de cesse de nourrir son désir de revanche sur la vie. Fils naturel d'un cabaretier sarladais, Corentin Fournier est obsédé par ses origines. Dévoré d'ambition, il ne peut compter en ces dernières années de l'Ancien Régime que sur le soutien de l'Eglise pour s'élever dans la société. Avant de convoler avec Catherine, le jeune homme doit s'établir. Au domaine de Margaux, dans le Médoc, il devient le commis du marquis d'Aulède. Séduit par cette région où les nobles travaillent, Corentin s'installe à Bordeaux où il gère une maison de négoce pour son protecteur. Et se lie d'amitié avec Zéphyr, métis d'un noble et d'une esclave, épris comme lui de justice sociale et de liberté. Oubliant sa fiancée, Corentin songe à épouser Olympe de Vertheuil, malgré la rivalité l'opposant à un redoutable esclavagiste qui semble tout savoir de lui. La Révolution éclate, tout devient possible alors... Une formidable plongée dans la grande Histoire, portée par un héros fascinant.