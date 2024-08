Les quarante-et-un poèmes de ce recueil se lisent d'un trait et vous transportent dans un monde de rêve et d'espoir. Car Ode à l'amour chante l'amour d'une femme, d'une mère, d'un père ; mais aussi l'amour de la nature, l'amour des mots et du verbe. L'auteur y célèbre la vie. Il magnifie la beauté et s'insurge contre les maux susceptibles de ternir l'éclat de la vie. Il appelle donc au respect des droits des personnes les plus vulnérables et à la protection de l'environnement. Il aborde des questions d'actualité avec un regard particulier pour l'Afrique. Son amour pour son continent le pousse à en faire un tableau réaliste tout en nourrissant le secret espoir de le voir guérir de toutes ses blessures et vivre en paix.