Prévention santé environnement CAP Accompagnant éducatif petite enfance PSE. Edition 2024

Un ouvrage pour préparer l'épreuve de la Prévention Santé Environnement (PSE) du CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Conforme au référentiel, cet ouvrage vous accompagne dans la préparation à l'épreuve de Prévention Santé Environnement (PSE) du CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (CAP AEPE) : Plus de 30 fiches de cours synthétiques et illustrées La méthodologie à maîtriser Plus de 60 tests et des sujets corrigés Toutes les techniques de secourisme en 12 fiches Plus de 30 ressources gratuites en ligne accessibles par QR Codes