Tout-en-un CAP AEPE. Edition 2025-2026

Un ouvrage complet pour se préparer aux épreuves professionnelles de l'examen du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance EP1, EP2 et EP3. L'Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans, en accueil individuel ou collectif. Cet ouvrage vous guide jusqu'à la validation des 3 épreuves professionnelles. Un guide d'inscription pas à pas pour tous les profils de candidats Une préparation complète composée de 135 fiches avec un rappel de toutes les compétences à maîtriser et les gestes à connaître La méthodologie des 3 épreuves professionnelles, un planning de révision et des entraînements pour l'écrit et l'oral. Des sujets officiels EP 2 corrigés Plus de 60 ressources gratuites en ligne accessibles par QR-Codes. Livre en Ligne : l'intégralité de votre livre accessible en ligne gratuitement (PC/Mac, Tablettes et Smartphones...)