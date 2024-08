Ressources humaines - Mini-Précis

Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel des Ressources humaines ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages, est indispensable pour maîtriser : - les grands enjeux actuels de la fonction RH - le recrutement - la rémunération - la gestion des carrières - la gestion sociale et la performance RH Un guide essentiel pour tous les étudiants et les professionnels ! Des QR Codes et des mini liens permettent d'accéder directement à des sites de référence et des ressources complémentaires. Le Mini-Précis Ressources humaines est rédigé par David Duchamp et Loris Guery, Professeurs à ICN Business School et IAE Nancy School of Management. Les Mini-Précis, aussi précis que petits !