Etudiants et professionnels trouveront dans cet aide-mémoire une présentation claire et concise des principaux outils des mathématiques financières. Chaque chapitre propose l'étude d'un calcul financier en trois temps : une présentation de la formule et l'explication de son utilité en analyse financière ; une série d'applications pour s'assurer de sa maîtrise ; un mode d'emploi pour effectuer les calculs avec un tableur. Les fichiers associés sont disponibles sur le site de Nathan.