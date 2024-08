Toutes les matières BTS Communication. Edition 2024-2025

Le meilleur Tout-en-un pour réussir ton BTS, réviser toutes les matières et préparer toutes les épreuves ! Totalement conforme aux examens 2025 et 2026, cet ouvrage complet couvre les 1re et 2e années du BTS Communication : - Des cours sous forme de fiches illustrées, de schémas et d'exemples pour mieux comprendre, réviser tout au long de l'année et mémoriser les notions importantes de chaque discipline - Les méthodes pour réussir - Des exercices et leurs corrigés pour t'entraîner et te préparer efficacement à l'examen - Un dossier " Je gère mon BTS " avec présentation détailles des épreuves : durées, coefficients, conseils de nos auteurs enseignant en BTS Et en plus : 80 tutos et quiz pour te tester et t'évaluer en ligne Des exos en français et anglais pour améliorer tes copies Offert - Le Livre en Ligne pour réviser à tout moment et partout : l'intégralité du livre accessible gratuitement depuis PC/Mac, Tablettes et Smartphones... Matières : Contribution à l'élaboration et au pilotage de la stratégie de communication Conception et mise en oeuvre de solutions de communication Accompagnement du développement de solutions médias et digitales innovantes Culture économique, juridique et managériale Cultures de la communication Langue étrangère (Anglais)